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وزير الخارجية السعودي: المملكة من أوائل من قدم مساعدات عاجلة للبنان

07:01 م الأحد 09 أغسطس 2020
وزير الخارجية السعودي: المملكة من أوائل من قدم مساعدات عاجلة للبنان

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إن المملكة من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية - على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - أن وزير الخارجية أكد، خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان، وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروع.
ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات عاجلة تزن 90 طنًا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش والأواني.
ويصبح إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم، 290 طنا تم نقلها عبر أربع طائرات.

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