من مؤتمر المانحين.. أمير قطر يُعلن تقديم 50 مليون لدور لمساعدة لبنان

وكالات:

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، أن بلاده ستقدم للبنان 50 مليون دولار أمريكي في إطار مساعدته على تخطي تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك خلال مشاركة أمير قطر في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، والذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عبر الاتصال المرئي.

وقال الشيخ تميم "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن مساهمتنا في إعادة إعمار بيروت ويجب أن يترك الحوار حول القضايا الداخلية للشعب اللبناني ولوعيه".

وكان ماكرون، أكد خلال افتتاح المؤتمر على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية لأن مستقبل لبنان على المحك، مؤكدا أن بلاده تعمل ما في وسعها لتجنب الفوضى في لبنان لأنها لا تخدم الوضع.

فيما تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون أمام اللبنانيين بالالتزام بتحقيق العدالة، مؤكدا أن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

ويهدف المؤتمر، وفق الإليزيه، إلى "التمكن من تأمين الاحتياجات العاجلة للبنان، بشروط تسمح بأن تذهب المساعدة إلى السكان مباشرة"، موضحا أن الأولويات هي "تدعيم المباني المتضررة والمساعدة الطبية العاجلة والمساعدة الغذائية وترميم مستشفيات ومدارس".

وأدى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء في مستودع في مرفأ العاصمة اللبنانية إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل وستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من الأشخاص.