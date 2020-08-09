شروط سودانية قبل المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة

شروط سودانية قبل المشاركة في الجولة الجديدة من مفا

الخرطوم- (بي بي سي):

قال مسؤول سوداني إن مشاركة بلاده في المفاوضات الخاصة بقضية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل مرهونة بأن تكون الجولة الجديد التي يفترض أن تنطلق غدا محصورة في مناقشة القضايا المتعلقة بملء السد وتشغيله.

وكانت إثيوبيا قد اقترحت على السودان ومصر مناقشة قضية تقاسم المياه خلال الجولة الماضية ما أدى إلى تعليق المفاوضات، حيث اعتبرت القاهرة والخرطوم المقترح الإثيوبي تراجعا عن اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015.

إلا أن وكيل وزارة الاعلام الرشيد سعيد قال لبي بي سي إن مشاركة السودان في التفاوض مرتبط بتوفر شرط حصر التفاوض في قضايا ملء السد وتشغيله.

وتطالب دولتا المصب السودان ومصر إثيوبيا باتفاق ملزم حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله مع وجود مرجعيات وآليات لفض النزاع في حال بروز خلافات مستقبلا، وهو ما ترفضه إثيوبيا التي تقترح أن يكون الاتفاق وفق قواعد استرشادية وليس ملزما.