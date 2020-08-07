الجيش اللبناني ينتشل سيدة من تحت الأنقاض بعد 3 أيام من انفجار بيروت

وكالات:

ذكر موقع "لبنان 24" أن الجيش اللبناني تمكن من انتشال سيدة لبنانية من تحت الأنقاض، وهي لا تزال على قيد الحياة، بعد 3 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

ونشر رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانتشال الجيش اللبناني السيدة بعد 3 أيام من الانفجار الضخم الذي هز العاصمة، وأدى إلى مصرع المئات وتشريد الآلاف.

وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي أعلن في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الخميس، أنه تم توقيف 16 شخصًا على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.

وأشار عقيقي إلى أن "التحقيقات مستمرة؛ لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة".