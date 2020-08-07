ترامب وماكرون يبحثان هاتفيًا إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحثا في اتصال هاتفي، إرسال مساعدة فورية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، جاد دير، إن الزعيمين اتفقا على العمل مع شركاء دوليين من أجل "تقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني".

وأضاف دير أن ترامب وماكرون ناقشا أيضا "أهمية تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة".

وخلف الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، أكثر من 150 قتيلا والآلاف من الجرحى.

وتجري الحكومة اللبنانية تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث، والجهة المتسببة به، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين مستمرة.