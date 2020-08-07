اليابان: إجمالي إصابات كورونا 44 ألفا و 166 والوفيات 1034
طوكيو- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 44 ألفا و 166 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت طوكيو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في اليابان جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى ألف و 34 حالة. وتعافى حتى الآن 28 ألفا و858 مصابا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.
وأعلنت اليابان تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.
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