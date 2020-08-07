أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

جرحى في مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية اللبنانية وسط بيروت

12:26 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
جرحى في مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية اللبنانية وسط بيروت

ارشيفية

بيروت - ( د ب أ):

سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات مساء اليوم الخميس بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في وسط بيروت.

وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين في وسط بيروت وطالبوا باستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

وقام المحتجون بالتقدم باتجاه مجلس النواب لكن القوى الأمنية منعتهم فقاموا برميها بالحجارة،والزجاج.

وقامت القوى الأمنية بدورها برمي الحجارة باتجاه المحتجين، كما قامت برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى.

وقام المحتجون بإشعال النيران من خلال حرق الألواح الخشبية واللوحات الإعلانية في أحد الشوارع الفرعية وسط العاصمة.

بيروت لبنان انفجار بيروت احتجاجات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس