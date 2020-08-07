جرحى في مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية اللبنانية وسط بيروت
بيروت - ( د ب أ):
سقط عدد من الجرحى خلال مواجهات مساء اليوم الخميس بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية اللبنانية في وسط بيروت.
وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين في وسط بيروت وطالبوا باستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
وقام المحتجون بالتقدم باتجاه مجلس النواب لكن القوى الأمنية منعتهم فقاموا برميها بالحجارة،والزجاج.
وقامت القوى الأمنية بدورها برمي الحجارة باتجاه المحتجين، كما قامت برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وسقط نتيجة المواجهات عدد من الجرحى.
وقام المحتجون بإشعال النيران من خلال حرق الألواح الخشبية واللوحات الإعلانية في أحد الشوارع الفرعية وسط العاصمة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95006
عدد المصابين
-
48898
عدد المتعافين
-
4951
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18923922
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
710916
عدد الوفيات
إعلان