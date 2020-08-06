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طائرة أممية محملة بـ20 طنًا من الإمدادات الطبية تصل إلى بيروت

12:05 م الخميس 06 أغسطس 2020
طائرة أممية محملة بـ20 طنًا من الإمدادات الطبية تصل إلى بيروت

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (د ب أ):

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 20 طنًا من الإمدادات المقدمة من الأمم المتحدة لمعالجة المصابين جراء الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت وصلت العاصمة اللبنانية.

أوصلت طائرة شحنة منظمة الصحة العالمية التي تغطي ألف برنامج لعلاج الصدمة وألف عملية جراحية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها سوف توزع الإمدادات على المستشفيات عبر لبنان التي استقبلت مرضى من بيروت في الوقت الذي لم تعد فيه ثلاثة مستشفيات عاملة وتضرر مستشفيان جزئيا جراء الانفجار.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "المرونة الأسطورية للشعب اللبناني نادرا ما اختُبرت بهذه الحدة"، مشيرة إلى أن الانفجار الكيميائي الذي وقع يوم الثلاثاء جاء في ظل وجود اضطرابات مدنية وأزمة اقتصادية وجائحة كوفيد-19 والعبء الواقع على البلاد جراء استقبال نحو 900 ألف لاجئ سوري.

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