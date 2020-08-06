أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

"الصحة البرازيلية": 1437 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

07:32 ص الخميس 06 أغسطس 2020
"الصحة البرازيلية": 1437 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 57152 إصابة، و1437 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن البرازيل سجلت مليونين و859 ألفا، و73 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 97256 شخصا.
كانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 51603 إصابات بالفيروس، و1154 وفاة. وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

البرازيل فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تسجل 52 ألفاً و810 حالات إصابة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان