واشنطن تكشف عن عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار مرفأ بيروت

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية "على علم بمقتل مواطن أمريكي واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح جراء الانفجار بمرفأ بيروت"، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت السفارة الأمريكية في بيروت، قالت أمس الثلاثاء، إنها تتابع عن كثب التقارير حول الانفجار في ميناء بيروت.

ودعت السفارة "مواطني الولايات في المنطقة المتضررة إلى متابعة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية"، لافتة إلى أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار داعية جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الكمامات إن وجدت.