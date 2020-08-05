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واشنطن تكشف عن عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار مرفأ بيروت

11:29 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
واشنطن تكشف عن عدد الضحايا الأمريكيين في انفجار مرفأ بيروت

انفجار لبنان

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية "على علم بمقتل مواطن أمريكي واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح جراء الانفجار بمرفأ بيروت"، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت السفارة الأمريكية في بيروت، قالت أمس الثلاثاء، إنها تتابع عن كثب التقارير حول الانفجار في ميناء بيروت.

ودعت السفارة "مواطني الولايات في المنطقة المتضررة إلى متابعة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية"، لافتة إلى أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار داعية جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء الكمامات إن وجدت.

انفجار لبنان وزارة الخارجية الأمريكية مرفأ بيروت

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