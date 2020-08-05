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الأمم المتحدة: الأضرار في مرفأ بيروت قد تؤثر على المساعدات لسوريا

08:15 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الأمم المتحدة: الأضرار في مرفأ بيروت قد تؤثر على المساعدات لسوريا

جانب من الدمار الكبير الذي طاول حي مار مخايل في بي

نيويورك- (د ب أ):

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن من الممكن للأضرار الكبيرة التي وقعت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، أن تؤثر على المساعدات لسورية.

وأوضح المتحدث أن مرفأ بيروت يجري استخدامه كمركز تفريغ وشحن للمساعدات الإنسانية لمناطق الحرب الأهلية في سورية " وسيؤثر هذا على قدرتنا على تقديم الدعم في سورية".

وتوقع المتحدث أن تكون هناك حاجة إلى دعم دولي إضافي للبنان نظرا للأضرار الناجمة عن الانفجار ونوه إلى أن هناك نحو مئة من موظفي الأمم المتحدة بين مصابي الانفجار، بالإضافة إلى وفاة اثنين من أقارب موظفين أمميين.

ويعد ميناء بيروت منشأة شديدة الأهمية بالنسبة للبنان كما أنه يمثل نقطة مركزية للواردات والصادرات.

يذكر أن سورية لها حدود مع شرق وشمال لبنان.
كان انفجار هائل وقع امس الثلاثاء في مرفأ بيروت خلف 135 قتيلا و5 ألاف جريح، وخسائر بالمليارات .

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