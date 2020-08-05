مدير مرفأ بيروت: كنا نعلم بوجود مواد خطرة قبل الانفجار

وكالات:

أقرّ مدير مرفأ بيروت بأنهم كانوا على عِلم بوجود مواد خطرة في المرفأ، ولكنهم لم يتوقّعوا أنها ستكون بهذه الخطورة.

وقال مدير مرفأ بيروت في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إن الجمارك والأمن العام اللبناني أرسلوا خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ، لكنهم لم يتلقوا ردا على مدار 6 سنوات.

كانت الجمارك اللبنانية أعلنت أن مادة نترات الأمونيوم هي السبب وراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت مساء أمس الثلاثاء، وأُعلنت بيروت على إثره "مدينة منكوبة".

وأسفر الانفجار الضخم، الذي امتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترًا، عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف جريح، وتشريد 300 ألف.