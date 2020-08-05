الصين: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 22 بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 27 حالة إصابة جديدة بينها 22 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84491 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع حالتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعتي سيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2103 حالات غادر منها 2007 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79047 شخصا، مشيرة إلى أن 23018 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 408 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 24 حالة جديدة بدون أعراض بينها 10 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 272 حالة منها 114 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 3669 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 42 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 476 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2141 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.