كوريا الجنوبية: 108 مرضى بـ"كوفيد 19" يُعالجون بعقار "ريمديسيفير"

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تطبيق علاج "ريمديسفير" التجريبي، المُستخدم يستخدم لعلاج الإيبولا، على 108 مرضى بـ"كوفيد 19" حالتهم حرجة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".

وبدأ استخدام الدواء الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "جيلياد" لعلاج مرضى كورونا منذ وقت مبكر من الشهر الماضي، وفق المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُطبّق العلاج على مرضى كورونا الذين يحتاجون علاجا بالأكسجين في 33 مستشفى داخل البلاد، وفقا للمركز.

وأضاف المركز أن 4 مرضى من 106 مريضا يظهرون استجابة غير طبيعية بما يشمل الطفح الجلدي للعقار. ولم تورد تفاصيل عن المريضين الآخرين.

وفي الأغلب، يجري تطبيق عقار "ريمديسيفير" على مُصابي كورونا من كبار السن وممن يُعانون أمراضًا كامنة، وفق نائب مدير المركز كون جون-ووك، مُضيفًا "نجري تحقيقا مفصلا لمعرفة فعالية العقار بشكل دقيق".

وفي يونيو الفائت، وافقت هيئة سلامة الأدوية على استخدام العقار لمرضى كورونا المستجد، ما سمح باستيراد العقار بشكل خاص.

وتبرعت "جيلياد" الأمريكية بالدفعة الأولى من العقار. فيما يخطط المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بدء محادثات مع الشركة لشراء المزيد، بيد أنه لم يتم الكشف عن الكمية المخطط استيرادها أو السعر.

وأعلنت "جيلياد" في وقت سابق أنها ستبيع العقار بقيمة 390 دولارا للقارورة في حالة الشراء المباشر من الولايات المتحدة أو غيرها من الدول المتقدمة.

ولا يتحمل مرضى كورونا في كوريا تكاليف العلاج، حيث أن البلاد تغطي مصاريف علاج الأمراض المعدية بموجب القوانين ذات الصلة، بحسب "يونهاب".

ويُعطى المرضى 6 عبوات من العقار لمدة 5 أيام، ما يقدر تقريبا بـ2,340 دولارا لكل مريض، وإذا لزم الأمر يمكن إعطاء الدواء للمرضى لمدة 5 أيام أخرى.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 34 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، الثلاثاء، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 14,423 إصابة، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.