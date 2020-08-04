أكثر من 52 ألفا في 24 ساعة.. رقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهند

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 52 ألف و 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 856 ألف و 754 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 803 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 38 ألف و938 حالة.

والهند ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما أنها الخامسة من حيث أعداد الوفيات.