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أكثر من 52 ألفا في 24 ساعة.. رقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهند

10:23 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أكثر من 52 ألفا في 24 ساعة.. رقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهند

فيروس كورونا

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 52 ألف و 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 856 ألف و 754 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 803 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 38 ألف و938 حالة.

والهند ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما أنها الخامسة من حيث أعداد الوفيات.

فيروس كورونا الهند وزارة الصحة الهندية

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