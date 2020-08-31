ماكرون يصل إلى منزل الفنانة فيروز (فيديو)

وكالات

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منزل المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، مساء اليوم الاثنين، في إطار زيارته الثانية للبنان، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في ٤ أغسطس الجاري.

أكد ماكرون، أن زيارته لبنان، تهدف إلى التطرق للوضع السياسي الحالي، لافتًا إلى أن باريس لا تسعى للتدخل في الشأن الداخلي لبيروت، ولكنه يريد التأكد من تشكيل حكومة "بمهمة محددة" بأسرع وقت.



وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي، فور وصوله بيروت، اليوم الاثنين "هدفنا ليس التعدي على السيادة اللبنانية.. سنكون صارمين لكن من دون التدخل".

وأضاف "هدف زيارتي أيضا هو التطرق للوضع السياسي وموقفي هو الصرامة من دون التدخل"، متابعًا "تمت تسمية رئيس جديد للوزراء في لبنان ولا يحق لي أبدا أن أوافق أو أرفض لأن هذه مسألة سيادية لبنانية".

الرئيس الفرنسي ذهب الي منزل السيدة فيروز في بيروت وسيشرب معها القهوة كما وعدها . — الخبر من مصدره (@News_F_S) August 31, 2020



وأردف "أود أن أتأكد أن حكومة بمهمة واحدة ستتشكل بأسرع وقت لكي تقوم بالإصلاحات اللازمة لمصلحة اللبنانيين".

وكان ماكرون قد كتب في برنامجه قبل وصوله على حسابه بموقع تويتر عبارة "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في إنطلياس مساء الاثنين".

ومن المفترض أن يبدأ الرئيس الفرنسي زيارته الرسمية ضمن جدول أعمال حافل بمحطات سياسية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط باريس ببيروت منذ أكثر من 100 عام.