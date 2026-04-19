سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد
كتب : ميريت نادي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 12 و17 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، بينما تراجع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.79 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.