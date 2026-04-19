سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

10:05 ص 19/04/2026 تعديل في 10:28 ص

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 12 و17 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، بينما تراجع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.79 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و51.89 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

