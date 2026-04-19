أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، اليوم الأحد، بأن مستويات العنف ما تزال عند مستويات قياسية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقال الأونروا، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن ذلك أدى إلى نزوح عائلات وترك حياة كثيرين في حالة من عدم اليقين، مشيرة إلى أنها تواصل تقديم الخدمات الأساسية، في ظل تزايد الاحتياجات، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وأكدت الوكالة، أنها تبقى ركيزة أساسية في الاستجابة الإنسانية لمواجهة التحديات الهائلة، داعية إلى دعم الأونروا لمواصلة عملها الحيوي في خدمة لاجئي فلسطين.