سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

09:53 ص 19/04/2026

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول ببداية الصباحية الأحد 19-4-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4693 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6034 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7040 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8045 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56320 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250199 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 4830 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
نادية مصطفى: هاني شاكر تعرض لانتكاسة بسبب إصابته بفشل تنفسي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 19-4: مشكلة مادية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
حدث في الفن| نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار وتطورات حالة هاني شاكر
