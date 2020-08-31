دول البلطيق تمنع دخول رئيس بيلاروسيا و29 مسؤولا آخرين في أعقاب التطورات السياسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت دول البلطيق الثلاث، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، اليوم الاثنين، منع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو و29 مسئولا بيلاروسيا آخر من دخول أراضيها، في ضوء التطورات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروسيا.

وقالت وزارة خارجية لاتفيا - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بناء على قرار مجلس وزراء لاتفيا، وبالتنسيق مع وزارتي خارجية إستونيا وليتوانيا، قرر وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس حظر دخول 30 مسئولا من بيلاروسيا إلى لاتفيا إلى أجل غير مسمى".

من جانبه، أشار وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو إلى أنه "من خلال فرض العقوبات، نُظهِر موقفنا الجاد من انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا".

وبدورها، أعلنت ليتوانيا أن إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية أضافت أسماء المسؤولين البيلاروسيين إلى قائمة الأجانب غير المسموح لهم بدخول البلاد.

يُذكر أن احتجاجات جماهيرية اندلعت في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بولايته السادسة وحصل فيها على 80.1% من الأصوات وفقاً للجنة الانتخابات المركزية.

وجاءت منافسة لوكاشينكو الرئيسية، سفيتلانا تيكانوفسكايا، في المرتبة الثانية بنسبة 10.12%، التي رفضت النتائج وهربت لاحقًا إلى ليتوانيا المجاورة، وعلى خلفية ذلك شهدت البلاد احتجاجات حاشدة تطعن في النتائج الرسمية، وشهدت التظاهرات اشتباكات مع الشرطة.

وما زال مجلس التنسيق الذي أنشأته المعارضة البيلاروسية يدعو إلى مواصلة الاحتجاج، فيما تقول السلطات إن التجمعات غير القانونية يجب أن تتوقف.