لبنان.. عون يستدعي مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة

بيروت - أ ش أ

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، استدعاء سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، إلى قصر بعبدا الجمهوري، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء قرار الرئيس اللبناني، في ضوء ما كشفت عنه نتائج تصويت أعضاء مجلس النواب على مدى اليوم خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وبعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإطلاعه رسميا على نتائج الاستشارات.

كان 90 عضوا بمجلس النواب اللبناني قد اختاروا الدكتور مصطفى أديب لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة.

وحصد "أديب" أصوات الكتل النيابية لكل من تيار المستقبل، وحزب الله، وتيار المردة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار العزم، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر وحلفاؤه، ونائب واحد مستقل.