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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية

11:04 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية

ميليشيا الحوثي

أبوظبي - أ ش أ

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي -في بيان أوردته وكالة الانباء الإماراتية- اليوم الاثنين، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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ميليشيا الحوثي أبوظبي الإمارات

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