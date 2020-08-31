كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 الفا و 947 اصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة سجل أقل من 300 إصابة منذ يوم أمس الأحد (299 إصابة).

ومن بين الـ 248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة من الخارج.

وتوفي مريض آخر بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 324.