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أنقرة: سنتخذ موقفا حازما ضد من يضعون الخطوط الحمراء في المتوسط

10:35 م الأحد 30 أغسطس 2020
أنقرة: سنتخذ موقفا حازما ضد من يضعون الخطوط الحمراء في المتوسط

إيمانويل ماكرون

وكالات:
زعمت أنقرة أنها ستتخذ موقفا حازما ضد من يضعون الخطوط الحمراء أمام تركيا في منطقة شرق المتوسط، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة التي أكدت خلالها أن تركيا لا تفهم سوى سياسة الخطوط الحمراء.
ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، أصدرت الخارجية التركية بيانا ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول شرق المتوسط، أكدت فيه أن الذين يضعون خطوطا حمرا أمام تركيا سيواجهون موقفا حازما من أنقرة.
وجاء في البيان: "الذين يضعون خطوطا حمراء أمام قضيتنا العادلة شرق البحر الأبيض المتوسط لن يواجهوا إلا الموقف الحازم لبلدنا".
وأضافت أنقرة: "إذا كان هناك خط أحمر في المنطقة فهو حقوق تركيا والقبارصة الأتراك".
وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل للنزاعات القائمة في شرق المتوسط "على أساس العدالة وعبر الحوار والتعاون بين البلدان المتشاطئة وليس من خلال استفزازات الجهات الخارجية".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أنه اتخذ "موقفا صارما" في ما يتعلق بأعمال تركيا في منطقة شرق المتوسط بوضع "خطوط حمراء" أمام أنقرة، مشيرا إلى أن "الأتراك لا يدركون ولا يحترمون" سوى نهج كهذا.
وفي الأشهر القليلة الماضية تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا وتركيا على خلفية دعم السلطات الفرنسية لليونان في شرق المتوسط، حيث تواصل تركيا عمليات التنقيب عن الغاز والنفط، إضافة إلى موقف باريس من الدور التركي في ليبيا.

إيمانويل ماكرون أنقرة تركيا

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