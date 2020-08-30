إندونيسيا: إصابات كورونا تصل إلى 172 ألفا و53 حالة

جاكرتا - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 172 ألفا و53 حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 7343، طبقا لما ذكرته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم الأحد نقلا عن مصدر حكومي.

وأضاف المصدر أن عدد حالات الشفاء بلغ 124 ألفا و185 .