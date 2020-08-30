بوتين يهنئ رئيس بيلاروس بعيد ميلاده

(وكالات):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأحد نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعيد ميلاده، كما اتفق الرئيسان على عقد لقاء في موسكو في غضون "أسابيع قليلة".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، بأن الطرفين "أكدا نيتهما المتبادلة لتعزيز علاقة التحالف الروسية البيلاروسية وتوسيع التعاون متبادل المنفعة على كافة المسارات"، بحسب "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق أكد بوتين أن موسكو تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس، والتي فاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، كما أكد استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها تجاه بيلاروس فيما يتعلق بمساعدتها في الدفاع عن سيادتها واستقرارها.

وتشهد بيلاروس في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات بعد أن وصفت المعارضة الانتخابات بالمزيفة وطالبت برحيل لوكاشينكو أو تنظيم انتخابات جديدة.

وتتهم السلطات البيلاروسية جهات خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.