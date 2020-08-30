إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 266 ألفاً و853 والوفيات 35 ألفاً و473

إصابات كورونا تصل إلى 266 ألفاً و853 في إيطاليا

ميلانو - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 266 ألفا و853 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و473 وتعافى 208 آلاف و224 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا .