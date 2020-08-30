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المكسيك تسجل أكثر من 5 ألاف إصابة جديدة بكورونا و 673 حالة وفاة

07:28 ص الأحد 30 أغسطس 2020
المكسيك تسجل أكثر من 5 ألاف إصابة جديدة بكورونا و 673 حالة وفاة

المكسيك تسجل أكثر من 5 ألاف إصابة جديدة

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 673 وفاة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "بهذه الإحصائية الجديدة يصل مجمل عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 591712 حالة والوفاة إلى 63819".

من جانبها، أكدت الحكومة المكسيكية إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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المكسيك فيروس كورونا

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