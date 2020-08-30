ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة
ملبورن - (د ب أ):
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في الولاية إلى 524 و 611 على مستوى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.
ويخضع سكان ملبورن لأسبوعين إضافيين من قيود المرحلة الرابعة الصارمة بما في ذلك حظر التجول من الساعة 8 مساء إلى الساعة 5 صباحا، وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن الفوائد من الأسابيع الأربعة الأولى بدأت تظهر.
وكان أندروز قد حذر من التسرع في العودة إلى الوضع الطبيعي، قائلاً إن طريق العودة إلى الحياة الطبيعية سوف يعتمد على "العلم والبيانات والأدلة".
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