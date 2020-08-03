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إصابة رئيس ديوان الرئاسة في البرازيل بفيروس كورونا

07:54 م الإثنين 03 أغسطس 2020
إصابة رئيس ديوان الرئاسة في البرازيل بفيروس كورونا

البرازيل

برازيليا - (د ب أ):
أعلن المكتب الصحفي بديوان الرئاسة البرازيلية أن رئيس الديوان والتر براجا نيتو جاءت نتيجة تحليله لفيروس كورونا ايجابية اليوم الاثنين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف المكتب أن براجا نيتو في صحة جيدة ولا تظهر عليه أعراض المرض ، وأنه سوف يخضع للعزل الذاتي لحين إجراء اختبار جديد له وتقييم حالته طبيا.
وذكر المكتب الصحفي أن المسؤول البرازيلي سوف يمارس عمله عن بعد.
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 2.73 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ساو باولو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 94104 حالات. وتعافى 2.06 مليون شخص من المصابين حتى الآن.

البرازيل برازيليا فيروس كورونا ساو باولو

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