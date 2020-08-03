إصابة رئيس ديوان الرئاسة في البرازيل بفيروس كورونا
برازيليا - (د ب أ):
أعلن المكتب الصحفي بديوان الرئاسة البرازيلية أن رئيس الديوان والتر براجا نيتو جاءت نتيجة تحليله لفيروس كورونا ايجابية اليوم الاثنين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف المكتب أن براجا نيتو في صحة جيدة ولا تظهر عليه أعراض المرض ، وأنه سوف يخضع للعزل الذاتي لحين إجراء اختبار جديد له وتقييم حالته طبيا.
وذكر المكتب الصحفي أن المسؤول البرازيلي سوف يمارس عمله عن بعد.
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 2.73 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ساو باولو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 94104 حالات. وتعافى 2.06 مليون شخص من المصابين حتى الآن.
الخبر التالى:ترامب يعلن موقفه من شراء مايكروسوفت لـ"تيك توك"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94483
عدد المصابين
-
42455
عدد المتعافين
-
4865
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17901532
عدد المصابين
-
11264274
عدد المتعافين
-
685780
عدد الوفيات
إعلان