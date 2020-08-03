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روسيا تصدر أدوية لعلاج مصابي كورونا إلى 15 دولة

05:24 م الإثنين 03 أغسطس 2020
روسيا تصدر أدوية لعلاج مصابي كورونا إلى 15 دولة

دواء أفيفافير المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن روسيا صدرت دواء "أفيفافير" المخصص لعلاج مصابي فيروس "كورونا" إلى 15 دولة.

وأضاف دميترييف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - "أن هناك دواءين متوفران ضد فيروس كورونا يتم توريدهما إلى مجموعة من البلدان وهما (ريمديسيفير) الأمريكي والثاني (أفيفافير) الروسي، وقد قامت الولايات المتحدة بشراء 90% من (ريمديسيفير)، لذلك فليس من المستغرب أن يشتري 15 بلدًا عقارنا".

وشكل الصندوق الروسي بالتعاون مع مجموعة شركات (خيم رار) شركة مشتركة باسم "كروميس" لإنتاج دواء "أفيفافير".

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