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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 279 ألفا و876 حالة

07:43 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 279 ألفا و876 حالة

فيروس كورونا

إسلام أباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 279 ألفا و876 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 121 ألفا و486 حالة إصابة فى إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 93 ألفا و173 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و762 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد 5 آلاف و977 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا باكستان كوفيد 19

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