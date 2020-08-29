ماكرون يبلغ وزير خارجية الصين بمخاوفه حول حقوق الإنسان بهونج كونج

واشنطن - (د ب أ)

نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مخاوفه بشأن حقوق الإنسان لوزير الخارجية الصيني وانج يي، وشدد على ضرورة احترام الصين لالتزاماتها الدولية.

وذكر مكتب ماكرون في بيان، أن ماكرون ووانج ناقشا خلال اجتماع يوم الجمعة، الوضع في هونج كونج ومعاملة مسلمي الويغور في شينجيانج، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

كما تحدثا أيضا عن الشراكات في مجال الصناعات النووية والغذائية والصحة وديون الدول الأفريقية وتغير المناخ.

وبدأ الوزير الصيني جولة أوروبية تستغرق أسبوعا الثلاثاء الماضي تشمل كلا من إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا.

وتأتي تلك الجولة بعد زيارات قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر خلالها من أن الصين تشكل تهديدا أكبر من روسيا.