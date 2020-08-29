أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ماليزيا تمدد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام

08:24 ص السبت 29 أغسطس 2020
ماليزيا تمدد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام

أرشيفية

كوالالمبور- (د ب أ):
مددت ماليزيا القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد حتى31 ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برناما الماليزية.

وقال رئيس الوزراء محي الدين ياسين في خطاب متلفز في وقت متأخر من يوم الجمعة إن حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم آخذة في الارتفاع منوها إلى أن بلاده شهدت مجموعات متفرقة من حالات الإصابة على الرغم من أن الوضع مازال تحت السيطرة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في ماليزيا حتى مساء الجمعة 9306 حالات علاوة على 125 حالة وفاة.

وقال محيي الدين إن تمديد القيود لن يعطل الأنشطة اليومية حيث تم استئناف أعمال معظم الشركات وكذلك الدراسة في المدارس.

ولاتزال النوادي الليلية ومراكز الترفيه فقط مغلقة ، كما تم حظر إقامة الأحداث الرياضية الدولية. وستبقى الحدود مغلقة كما سيجري عزل القادمين من الخارج.​

ماليزيا فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الصين تسجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| إيلون ماسك يعرض تجربة ربط الدماغ البشري مباشرة بالكمبيوتر