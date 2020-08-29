ماليزيا تمدد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام

كوالالمبور- (د ب أ):

مددت ماليزيا القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد حتى31 ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء برناما الماليزية.

وقال رئيس الوزراء محي الدين ياسين في خطاب متلفز في وقت متأخر من يوم الجمعة إن حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم آخذة في الارتفاع منوها إلى أن بلاده شهدت مجموعات متفرقة من حالات الإصابة على الرغم من أن الوضع مازال تحت السيطرة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في ماليزيا حتى مساء الجمعة 9306 حالات علاوة على 125 حالة وفاة.

وقال محيي الدين إن تمديد القيود لن يعطل الأنشطة اليومية حيث تم استئناف أعمال معظم الشركات وكذلك الدراسة في المدارس.

ولاتزال النوادي الليلية ومراكز الترفيه فقط مغلقة ، كما تم حظر إقامة الأحداث الرياضية الدولية. وستبقى الحدود مغلقة كما سيجري عزل القادمين من الخارج.​