سفينة إنقاذ المهاجرين لويز ميشيل تطلب مساعدة فورية

برلين- (د ب أ):

طلب طاقم سفينة إنقاذ المهاجرين لويز ميشيل المساعدة الفورية من حرس السواحل الإيطالي والجيش المالطي، وذلك في تغريدة على موقع تويتر يوم الجمعة.

ووفقا للتغريدة، أنقذ الطاقم المؤلف من 10 أفراد، 130 شخصا آخرين، من بينهم نساء وأطفال، ولم يتلق أي مساعدة.

وتوجد السفينة لويز ميشيل التي ترفع العلم الألماني في البحر المتوسط، حيث أنقذت 89 شخصا يوم الخميس، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وأصبح عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم 219 شخصا على متن السفينة التي اقتربت من الوصول إلى حالة الطوارئ.

وذكرت السفينة لويز ميشيل في تغريدة إن هناك شخص ميت على متن السفينة كما أن هناك أشخاص مصابين ظلوا في البحر لأيام في منطقة البحث والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي.​