كوبا تفرض حظر تجول على هافانا في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا

هافانا - (د ب أ):

قال مسؤولون كوبيون يوم الخميس إن الحكومة ستفرض حظر تجول في العاصمة هافانا اعتبارًا من الأول من سبتمبر في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يسري حظر التجول من الأول إلى الخامس عشر من سبتمبر الجاري، رغم إمكانية تمديده.

وقال رينالدو جارسيا زاباتا حاكم هافانا للتلفزيون الرسمي إن هذا سيشمل إبقاء المشاة والمركبات خارج المدينة في الفترة من الساعة السابعة مساء و الخامسة صباحا.

وسيجري تكثيف وجود الشرطة في الشوارع ، كما سيجري منع القصر من الوجود في الشوارع والمتنزهات خلال النهار.

كما سيجري مراقبة مداخل ومخارج هافانا بدقة.

وتمكنت كوبا حتى الآن من السيطرة على الوباء، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 3806 إصابات منذ آذار/مارس، وتماثل للشفاء 3195 شخصا، وتوفي 92 شخصا.

لكن في الشهر الماضي، تفشى المرض في هافانا، مما تسبب في تأخير بدء الفصول الدراسية في العاصمة الكوبية ، بينما تتجه معظم المناطق الأخرى في كوبا نحو الحياة الطبيعية.

وأبقت كوبا حدودها مغلقة منذ مارس، وسمحت فقط ببعض رحلات العودة الإنسانية. وتم منع السياح من دخول البلاد، مما أضر باقتصاد الدولة الهش بالفعل.