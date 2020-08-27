الصحة العالمية: فريقنا سيتجه للصين للبحث في منشأ فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقًا تابع لها سيتوجه إلى الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، قالت إن المنظمة تعمل على تطوير لقاح آمن وفعال، مضيفة أن الوصول إلى مناعة القطيع طبيعيا قد يسبب موت الكثيرين.

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الأربعاء، أكد أن روسيا تبدأ مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-5" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وستشمل أكثر من 40 ألف شخص في موسكو.

وأوضح الصندوق الروسي الذي يدعم اللقاح، أن تجارب مماثلة ستجرى في 5 دول أخرى.

وحصل اللقاح، الذي وافقت عليه روسيا، على إشادة بأنه آمن وفعال من السلطات وعلماء روس، في أعقاب شهرين من تجارب بشرية على نطاق صغير، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائجها.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد "غاماليا" في موسكو ووزارة الدفاع الروسية وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، وسيطرح بنهاية أغسطس الجاري.