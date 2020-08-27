وزير الخارجية السعودي يصل إلى العراق

وكالات:

وصل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها سابقا.

ومن المقرر أن يلتقي بن فرحان المسؤولين العراقيين وبينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين، وفق قناة "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، إن ترتيبات تجري لزيارة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي إلى السعودية.

وكان مُقررًا إجراء زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى الرياض في منتصف الشهر الماضي، لكنها أُرجئت بسبب دخول العاهل السعودي إلى المستشفى.