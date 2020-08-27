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آخر تطورات اللقاح الروسي: "سبوتنيك-V" على شكل مسحوق

02:00 ص الخميس 27 أغسطس 2020
آخر تطورات اللقاح الروسي: "سبوتنيك-V" على شكل مسحوق

أرشيفية

أ ش أ:

منحت وزارة الصحة الروسية معهد (جاماليا) الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة تصريحا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على شكل مسحوق.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية في بيان، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، بأن الوزارة أصدرت شهادة تسجيل للقاح، الذي طوره مركز (جاماليا) ويتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه في العضل".
وكانت الوزارة الروسية أصدرت في وقت سابق تصريحا يسمح للمركز بإجراء الاختبارات السريرية على اللقاح في مرحلة ما بعد تسجيله رسميا.
ويتوقع أن تحصل مستشفيات العاصمة موسكو على اللقاح في 3 سبتمبر القادم لتنطلق الاختبارات في 4 أو 5 من نفس الشهر.
يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت اللقاح في 11 أغسطس الماضي ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الصحة الروسية اللقاح الروسي معهد جاماليا

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