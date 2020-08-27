5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أمريكيين مخطوفين بأفغانستان

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات بشأن اختطاف كل من المواطنين الأمريكيين مارك راندال فريريشس، وبول إيدوين أوفربي، اللذين اختفيا في أفغانستان.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس، أن هذه المكافأة، التي تأتي من خلال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية، تستهدف تحديد مكان هذين الشخصين والعمل على إعادتها إلى وطنهما.

وأشارت إلى أن أوفربي كان قد شوهد آخر مرة في مدينة خوست بأفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان أواسط شهر مايو 2014، وقبيل اختفائه كان يقوم بإجراء بحث لتضمينه في كتاب يؤلفه ويبدو أنه كان يخطط لعبور الحدود إلى باكستان لاستكمال مهمته.

ولفتت إلى أن فريريشس اختطف أوائل فبراير الماضي حيث كان مقيما في العاصمة الأفغانية كابول وكان قد انتقل إلى أفغانستان في عام 2010 ليعمل في بناء مشروعات في أنحاء تلك الدولة.