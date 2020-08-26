إصابة أول وزير في حكومة باراجواي بفيروس كورونا

أسونسيون - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة في باراجواي، خوليو ماسولين إصابة وزير الداخلية إوكليديس أسيفيد بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح أول وزير في الحكومة يصاب بالعدوى .

وقال ماسولين في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تم تأكيد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد .. تقدر حالته الصحية كمستقرة، ونحن على يقين بأنه سيتعافى".

ونقل أسيفيدو (البالغ من العمر 70 عاما) إلى مستشفى شرطة العاصمة أسونسيون بعد تشخيص إصابته بمرض تنفسي، حيث خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية، وبذلك يصبح أول عضو في حكومة باراجواي تم تسجيل إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ومنذ مارس الماضي، سجلت في باراجواي -حينما تم رصد الحالة الأولى- أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 219 وفاة.