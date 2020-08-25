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نتنياهو: وفد إسرائيلي رسمي يتوجه إلى الإمارات الاثنين المقبل

09:01 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
نتنياهو: وفد إسرائيلي رسمي يتوجه إلى الإمارات الاثنين المقبل

بنيامين نتنياهو

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن وفدًا إسرائيليًا رسميًا سيتوجه إلى أبوظبي بالإمارات، يوم الاثنين المقبل الموافق ٣١ أغسطس الجاري، مع كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترامب لإجراء محادثات مع الإمارات،حسبا ذكرتروسيا اليوم.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، في 13 أغسطس، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل تل أبيب.

وبعد توقيع الاتفاق أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

جدير بالذكر أن الإمارات ألغت اجتماعًا المرتقب مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عارض فيها علنا الخطط الخاصة بإبرام صفقة بين واشنطن وأبو ظبي لبيعها مقاتلات أمريكية من طراز "F-35".

ويجري وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، جولة في الشرق الأوسط، بدأت أمس بزيرة إسرائيل، وتشمل السودان الذي زاره اليوم، والبحرين والإمارات.

بنيامين نتنياهو الإمارات إسرائيل دونالد ترامب

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