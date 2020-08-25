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الآلاف يتلقون نتائج فحوص خاطئة لكورونا في السويد

05:39 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الآلاف يتلقون نتائج فحوص خاطئة لكورونا في السويد

فيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت السلطات الصحية بالسويد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن آلاف الأشخاص تلقوا نتيجة فحوص خاطئة لفيروس كورونا في البلاد.

وحصل جميع هؤلاء الأشخاص الذين خضعوا للاختبار والبالغ عددهم 3700 شخصا على نتيجة إيجابية على الرغم من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما أثر على الحصيلة الرسمية لعدد الحالات في السويد.

وتهم النتائج الخاطئة بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة والذين أجروا الفحص لأنفسهم باستخدام ما يسمى بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر".

وتم اكتشاف الخطأ في معملين قاما بتحليل فعالية فحوص "بي سي آر" المصنعة في الصين، وخلصا إلى أن الفحوص لا يمكنها التمييز بين العينات ذات التركيز المنخفض للفيروس والعينات السلبية.

وقالت السلطات الصحية إن الفحوص لم تكن فعالة بالقدر الكافي.

وسجلت السويد حتى اليوم الثلاثاء، إجمالي نحو 86900 حالة إصابة بفيروس كورونا و 5814 حالة وفاة بسبب كوفيد- 19.

فيروس كورونا كوفيد19 السويد

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