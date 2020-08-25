السودان يدعو واشنطن للفصل بين التطبيع مع إسرائيل ورفع اسمه من قوائم الإرهاب

وكالات:

دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل، حسبما جاء في بيان رسمي صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحول الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أوضح حمدوك للوزير الأمريكي أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة، ولا تملك الحكومة الانتقالية تفويضاً يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان كما أكد دعمهم لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أبدى اهتماماً بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة.

وأكد لوزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة السودانية تولي موضوع حماية المدنيين في دارفور اهتماماً كبيراً وقدم شرحا لعملية إنشاء الآلية الأمنية لحماية المدنيين في دارفور.

استقبل رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي زار السودان ليوم واحد ،وناقش اللقاء الأوضاع في السودان ومسار العملية الانتقالية والعلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.