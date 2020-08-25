في أول رحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو يلتقي البرهان في الخرطوم
وكالات:
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بمكتبه بالقصر الجمهوري في الخرطوم، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).
وكان بومبيو وصل الخرطوم، في وقت سابق الثلاثاء، في زيارة تستغرق ساعاتٍ بأول رحلة مباشرة من تل أبيب.
واجري وزير الخارجية الأمريكي مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعرب بومبيو عن سعادته للقيام بأول رحلة جوية رسمية مباشرة من تل أبيب للخرطوم. وغرّد عبر تويتر: "سعيد لإعلان أننا نقوم بأول رحلة جوية رسمية بدون توقف من إسرائيل إلى السودان".
تاتي زيارة بومبيو للخرطوم ضمن الجولة التى يُجريها إلى منطقة الشرق الأوسط.
وهذه أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ عام 2004 .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان