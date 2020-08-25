تزامنًا مع زيارة بومبيو.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان اليوم

الخرطوم - (د ب أ)

يصل الخرطوم اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في زيارة للبلاد تستغرق يومًا واحدًا، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وقال يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالقصر الجمهوري، إن رئيس الوزراء الإثيوبي سيصل للبلاد لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأضاف السفير الإثيوبي في تصريح صحفي أنه تلقى تاكيدًا من البرهان بدعمه في أداء مهمته في السودان لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان وإثيوبيا.

وتابع السفير الإثيوبي قائلاً إن زيارة رئيس الوزراء للخرطوم اليوم تصب في ذات الاتجاه الرامي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير يبلتال أميرو، إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسودان في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

يشار إلى أن هناك خلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان على خلفية ملءوتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث ترفض الخرطوم والقاهرة أي إجراءات إحادية بشأن ذلك وترغبان في التوصل إلى اتفاق شامل في هذا الصدد.

ورغم الرفض السوداني والمصري للخطوات الإحادية، أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي احمد في شهر يوليو الماضي عن بدء ملء السد.

يشار إلى أن مايك بومبيو، يزور السودان اليوم، في جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.