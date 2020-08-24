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الجيش الليبي يرفع درجة الاستعداد القصوى بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا لسرت والجفرة

05:45 م الإثنين 24 أغسطس 2020
الجيش الليبي يرفع درجة الاستعداد القصوى بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا لسرت والجفرة

خليفة حفتر

وكالات:
أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى على الخط الأحمر سرت - الجفرة، بعد تقدم الميليشيات والفرقاطات التركية نحو تلك المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس، عن رصد تحركات لسفن تركية نحو مدينة سرت.
وقال المسماري، إن مبادرة رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج لوقف إطلاق النار في ليبيا، تضليل للرأي العام المحلي والدولي وللتغطية على نوياهم الحقيقة للوضع في ليبيا.
وأكد "رصدنا تحركات لآليات عسكرية تركية وميليشات الوفاق تجهيزا لعملية عسكرية ضد الجيش الليبي في سرت".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي الليبي، والخاصة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات الإرهابية بكافة الأراضي الليبية.
وقال السيسي في منشور له، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

خليفة حفتر الجيش الليبي تركيا

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