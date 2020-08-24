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بوتين يؤكد دعم روسيا لحل عادل للقضية الفلسطينية

05:26 م الإثنين 24 أغسطس 2020
بوتين يؤكد دعم روسيا لحل عادل للقضية الفلسطينية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، دعم روسيا لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح الكرملين في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين أن بوتين ونتنياهو تبادلا، هاتفيًا، الآراء بشأن قضايا التسوية في الشرق الأوسط في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة حول التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية".

وأشار إلى أن الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي المتمثل في دعم إيجاد حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأعرب بوتن عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.s

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فلاديمير بوتين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القضية الفلسطينية

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