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موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى4741 حالة

11:21 م الأحد 23 أغسطس 2020
موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى4741 حالة

موسكو تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 11 حالة وفاة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى4741.

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان لمركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان: " توفي في موسكو 10 أشخاص تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة بهذا المرض إلى 4741".

وسجلت روسيا، اليوم الأحد 4852 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 956749، وحصد فيروس كورنا أرواح 16383 شخصًا حتى الآن.

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روسيا فيروس كورونا

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