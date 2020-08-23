أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الوزراء الإسرائيلي يلغي اجتماعه الأسبوعي وانتخابات رابعة تلوح في الأفق

07:26 م الأحد 23 أغسطس 2020
الوزراء الإسرائيلي يلغي اجتماعه الأسبوعي وانتخابات رابعة تلوح في الأفق

مجلس الوزراء الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

ألغى مجلس الوزراء الإسرائيلي، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، مع استمرار التوترات بين شركاء الائتلاف مما أثار مخاوف من إجراء انتخابات أخرى.

ويأتي الإلغاء رغم اقتراب موعد نهائي لحل نزاع بشأن الموازنة بحلول منتصف ليل الاثنين، أو إجراء انتخابات هي الرابعة خلال 18 شهرًا، على نحو غير مسبوق.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه يجب إقرار ميزانية الدولة في غضون 100 يوم من أداء الحكومة اليمين.

ولم يسفر اقتراح حل وسط تردد تقارير بشأنه عن اتفاق رسمي حتى اليوم الأحد.

وظهرت خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحاكم المستمر منذ ثلاثة أشهر بين حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف أزرق أبيض الوسطي بقيادة وزير الدفاع بيني جانتس.

ويقول نتنياهو إنه يرغب في ميزانية فورية قصيرة الأجل من أجل توفير مساعدات مالية للمواطنين والشركات ممن تضرروا بشدة من القيود التي تم فرضها لمكافحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يزال نتنياهو وجانتس على خلاف. ويطالب زعيم حزب الليكود اليميني بميزانية لما تبقى من عام 2020، بينما يصر زعيم تحالف أزرق أبيض على ميزانية لعام 2020 و2021.

مجلس الوزراء الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب

الخبر التالى:

مسؤول إيراني: انفجار منشأة نطنز ناتج عن عمليات تخريبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل نهائي أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان.. التشكيل